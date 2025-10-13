ICE WAR mit DAWNRIDER unterwegs!

Die kanadische One-Man-Band ICE WAR bereist in den nächsten Tagen Europa und macht auch an vier Orten in Deutschland Halt. Mit dabei hat DIY-König Jo Capitalicide nicht nur seine eigene Live-Band, sondern auch die portugiesische Doom-Formation DAWNRIDER als Co-Headliner. Folgende Termine stehen an:

16.10.2025 - Hamburg, Bambi Galore mit DAEDRIC SHRYNE

17.10.2025 - Großbrüchter, Gemeindeschenke mit DAEDRIC SHRYNE und TUSK

18.10.2025 - Halle (Saale) - Hühnermanhattan Klub beim "Heavy Offense Fest"

19.10.2025 - Göppingen, Gaststätte Zille