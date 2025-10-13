THE CYCLIST CONSPIRACY ist mit einem neuen Album am Start

Die serbische Formation aus Belgrad mit wechselnder Anzahl an Mitgliedern, die Einflüsse aus verschiedenen Teilen der Welt bezieht, jedoch versucht, oberflächlichen New Age-Eklektizismus zu vermeiden und ihre kreativen Bemühungen auf die Synthese der gegebenen Elemente zu richten, hat im Laufe der Zeit bereits vier EPs ("A Night at Café Constantinople" in 2014, "Mashallah Plan: Virility" in 2016, "El Beso Della Muerte" in 2019 und "Giftopoula" in 2020) digital sowie in 2023 über Subsound Records das Album "Mashallah Plan" physisch veröffentlicht. Am 14.11.2025 legt sie mit ihrem neuen Album "Back to Hermetics and Martial Arts Vol. 1" nach, zu dem schon vor vier Wochen der erste Song namens 'Calice dei Fantasmi' freigegeben wurde.

"Dieser ist eine Hommage an den italienischen Giallo-Film und die dazugehörigen großartigen Soundtracks. Wir lieben die Giallo-Ästhetik  sie verkörpert den authentischen Ausdruck der metaphysischen Angst, die wir gerade erleben. Bei der Entstehung dieses Films hatten wir Michele Soavis Die Kirche im Sinn, wahrscheinlich einen der visuell beeindruckendsten Giallo-Filme aller Zeiten, sowie Dylan Dog, eine beeindruckende italienische Comic-Reihe von Tiziano Sclavi.

"Back to Hermetics and Martial Arts Vol. 1" ist eine Sammlung esoterischer Essays und Kurzgeschichten aus den verschiedenen Ecken des Little Brothers-Universums. Es erzählt die Geschichte des faustischen Wissensdurstes, der auf wundersame Weise durch das Wasser des Lebens gestillt wurde  und ehemalige Revolutionäre zu Mystikern und Radrennen zu Pilgerreisen machte.

"Back to Hermetics and Martial Arts Vol. 1" ist ein episches Abenteuer durch die unsichtbaren Welten des neuplatonischen Kinos. Von Mockumentaries über die verlorenen Bücher okkulter Korrespondenzen über psychedelische Surf-Noir-Kammern mit rituellen Abendessen und Giallo-Schreien einer vom chthonischen Griff zerquetschten Welt bis hin zu Originalaufnahmen des siegreichen Belgrad-Dharamsala-Radmarathons von 1931, morriconesken Italowestern-Theophanien und der rettenden Gnade des von sieben Schwertern durchbohrten Herzens bietet das Album neun Filmthemen, die verschiedene musikalische Elemente zu einem einzigartigen Werk filmischer Alchemie kombinieren."

Die Trackliste des neuen Albums lautet:

1. The Throat Ancestors

2. La Grande Maison De Fous

3. Nightmare Chicken

4. Estrella Marianna

5. Calice dei Fantasmi

6. The Verdant One

7. The House of Dharma

8. Penga

9. Soften Our Evil Hearts