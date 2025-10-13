POWERMETAL.de präsentiert: INFECTED RAIN/BUTCHER BABIES

POWERMETAL.de freut sich, die kommende Co-Headline-Tour von INFECTED RAIN und BUTCHER BABIES zu präsentieren!

INFECTED RAIN kehrt 2026 mit ihrer bisher emotionalsten und unberechenbarsten Tournee nach Europa und Großbritannien zurück: "The Mutation Phase"-Tour. Bekannt für ihre explosive Live-Energie und emotionale Tiefe, befindet sich die Band derzeit in einer seltenen Übergangsphase zwischen zwei Alben  sie befindet sich mitten in einer Mutation und bietet ihren Fans ein unverfälschtes, ungefiltertes Erlebnis, das es so nie wieder geben wird. Es werden Songs aus ihrer gesamten Diskografie zu hören sein, neben ersten Einblicken in neues Material.

Als Co-Headliner ist BUTCHER BABIES dabei, das Metal-Powerhouse aus Las Vegas, dessen Mischung aus Thrash, Groove und melodischer Wildheit weltweit die Bühnen zum Kochen bringt. Bekannt für ihren aggressiven Stil und ihre energiegeladenen Auftritte, sprengen Butcher Babies weiterhin Grenzen, entwickeln sich mit jeder Veröffentlichung weiter und beweisen, warum sie eine der dynamischsten Kräfte im modernen Metal sind.

Unterstützt werden sie von BLACK SPIKES aus Litauen, die ihren härteren modernen Metal-Sound und ihre beeindruckende Bühnenpräsenz in die Tour einbringen. Die Band, die für ihre unvergesslichen Live-Shows bekannt ist, hat gerade ihre neue EP "NIL" veröffentlicht, die das nächste Kapitel ihres Aufstiegs markiert und sie zu einer perfekten Ergänzung für dieses intensive Line-up macht.

Die Dates:

25.03.26 - GLASGOW, UK - SLAY 26.03.26 - NEWCASTLE, UK - ANARCHY BREW

27.03.26 - MANCHESTER, UK - CLUB ACADEMY

28.03.26 - LONDON, UK - 02 ACADEMY ISLINGTON

29.03.26 - BRISTOL, UK - FLEECE

30.03.26 - BIRMINGHAM, UK - 02 INSTITUTE

31.03.26 - SOUTHAMPTON, UK - THE 1865

01.04.26 - BRIGHTON, UK - CONCORDE 2

03.04.26 - KORTRIJK, BE - DVG CLUB

04.04.26 - NIJMEGEN, NL - DOORNROOSJE

05.04.26 - OBERNDORF AM NECKAR, DE - EASTER CROSS *

07.04.26 - ESSEN, DE - TUROCK

08.04.26 - WEINHEIM, DE - CAFE CENTRAL

09.04.26 - PARIS, FR - LA MACHINE

10.04.26 - LYON, FR - LA RAYONNE

11.04.26 - BARCELONA, ES - SALAMANDRA

12.04.26 - MADRID, ES - MON

14.04.26 - TOULOUSE, FR - METRONUM

15.04.26 - MILAN, IT - LEGEND CLUB

16.04.26 - ZURICH, CH - DYNAMO SAAL

17.04.26 - LINDAU, DE - CLUB VAUDEVILLE

18.04.26 - MUNICH, DE - BACKSTAGE HALLE

19.04.26 - BUDAPEST, HU - BARBA NEGRA (BLUE STAGE) 20.04.26 - VIENNA, AT - SZENE 22.04.26 - WARSAW, PL - HYBRYDY

23.04.26 - HAMBURG, DE - BAHNHOF PAULI

24.04.26 - COPENHAGEN, DK - PUMPEHUSET

25.04.26 - STOCKHOLM, SE - KOLLEKTIVET LIVET

28.04.26 - HELSINKI, FI - ÄÄNIWALLI

30.04.26 - KOPERVIK, NO - KARMØYGEDDON METAL FESTIVAL ^ * w/o BLACK SPIKES ^ w/o BUTCHER BABIES