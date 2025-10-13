POWERMETAL.de präsentiert: INFECTED RAIN/BUTCHER BABIES "The Mutation Phase"-Tour 2026
Kommentieren
POWERMETAL.de freut sich, die kommende Co-Headline-Tour von INFECTED RAIN und BUTCHER BABIES zu präsentieren!
INFECTED RAIN kehrt 2026 mit ihrer bisher emotionalsten und unberechenbarsten Tournee nach Europa und Großbritannien zurück: "The Mutation Phase"-Tour. Bekannt für ihre explosive Live-Energie und emotionale Tiefe, befindet sich die Band derzeit in einer seltenen Übergangsphase zwischen zwei Alben sie befindet sich mitten in einer Mutation und bietet ihren Fans ein unverfälschtes, ungefiltertes Erlebnis, das es so nie wieder geben wird. Es werden Songs aus ihrer gesamten Diskografie zu hören sein, neben ersten Einblicken in neues Material.
Als Co-Headliner ist BUTCHER BABIES dabei, das Metal-Powerhouse aus Las Vegas, dessen Mischung aus Thrash, Groove und melodischer Wildheit weltweit die Bühnen zum Kochen bringt. Bekannt für ihren aggressiven Stil und ihre energiegeladenen Auftritte, sprengen Butcher Babies weiterhin Grenzen, entwickeln sich mit jeder Veröffentlichung weiter und beweisen, warum sie eine der dynamischsten Kräfte im modernen Metal sind.
Unterstützt werden sie von BLACK SPIKES aus Litauen, die ihren härteren modernen Metal-Sound und ihre beeindruckende Bühnenpräsenz in die Tour einbringen. Die Band, die für ihre unvergesslichen Live-Shows bekannt ist, hat gerade ihre neue EP "NIL" veröffentlicht, die das nächste Kapitel ihres Aufstiegs markiert und sie zu einer perfekten Ergänzung für dieses intensive Line-up macht.
Die Dates:
25.03.26 - GLASGOW, UK - SLAY 26.03.26 - NEWCASTLE, UK - ANARCHY BREW
27.03.26 - MANCHESTER, UK - CLUB ACADEMY
28.03.26 - LONDON, UK - 02 ACADEMY ISLINGTON
29.03.26 - BRISTOL, UK - FLEECE
30.03.26 - BIRMINGHAM, UK - 02 INSTITUTE
31.03.26 - SOUTHAMPTON, UK - THE 1865
01.04.26 - BRIGHTON, UK - CONCORDE 2
03.04.26 - KORTRIJK, BE - DVG CLUB
04.04.26 - NIJMEGEN, NL - DOORNROOSJE
05.04.26 - OBERNDORF AM NECKAR, DE - EASTER CROSS *
07.04.26 - ESSEN, DE - TUROCK
08.04.26 - WEINHEIM, DE - CAFE CENTRAL
09.04.26 - PARIS, FR - LA MACHINE
10.04.26 - LYON, FR - LA RAYONNE
11.04.26 - BARCELONA, ES - SALAMANDRA
12.04.26 - MADRID, ES - MON
14.04.26 - TOULOUSE, FR - METRONUM
15.04.26 - MILAN, IT - LEGEND CLUB
16.04.26 - ZURICH, CH - DYNAMO SAAL
17.04.26 - LINDAU, DE - CLUB VAUDEVILLE
18.04.26 - MUNICH, DE - BACKSTAGE HALLE
19.04.26 - BUDAPEST, HU - BARBA NEGRA (BLUE STAGE) 20.04.26 - VIENNA, AT - SZENE 22.04.26 - WARSAW, PL - HYBRYDY
23.04.26 - HAMBURG, DE - BAHNHOF PAULI
24.04.26 - COPENHAGEN, DK - PUMPEHUSET
25.04.26 - STOCKHOLM, SE - KOLLEKTIVET LIVET
28.04.26 - HELSINKI, FI - ÄÄNIWALLI
30.04.26 - KOPERVIK, NO - KARMØYGEDDON METAL FESTIVAL ^ * w/o BLACK SPIKES ^ w/o BUTCHER BABIES
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- infected rain butcher babies black spikes präsentation
0 Kommentare