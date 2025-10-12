LONG DISTANCE CALLING feiert 2026 eine große Party

Die Münsteraner Instrumentalspezialisten von LONG DISTANCE CALLING feiern im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Bandjubiläum.



Das soll mit den Fans gefeiert werden und so steigt am 08.04.2025 in der Lichtburg in Essen die "20 Years Of LDC"-Anniversary Show. Das Set des Abends wird sich über die Highlights ihrer bisherigen Karriere sowie ein Überraschungsset erstrecken.



Die Karten dafür gibt es ab sofort im Vorverkauf.

