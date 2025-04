ZERO DEGREE lässt die Katze aus dem Sack

Wie bereits angekündigt, sind die Studioaufnahmen zum neuen Langspieler abgeschlossen und es ist klar: Ein neues Album, der Nordhäuser Melo-Death Truppe, wird dieses Jahr kommen. ZERO DEGREE hat jetzt das Albumcover, die Trackliste, sowie den Releasetermin, für das nächste Werk, bekannt gegeben.



Das dritte Studioalbum „What We Become“ wird am 03.10.25, in Zusammenarbeit mit Kernkraftritter Records, veröffentlicht werden.





„What We Become“ Trackliste:



01-A Farewell To The Stars

02-Heresy

03-New Dawn

04-The Puzzle

05-Devil In Disguise

06-Parasite

07-Black Winds

08-Echo Chamber

09-Dystopia

