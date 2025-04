BRITISH LION auf Tournee

BRITISH LION, das Nebenprojekt von IRON MAIDEN-Bassist und -Gründer Steve Harris, wird 2025 auf die Bühne zurückkehren und diesen Sommer eine Reihe von Europa-Shows spielen, darunter auch ein einmaliges Konzert in England, allerdings nur einen Gig in Deutschland. Im Winter werden sie dann eine große Headliner-Tour durch Großbritannien absolvieren, bei der sie unter anderem fünf Nächte im legendären Londoner Cart & Horses in Stratford auftreten werden, wo IRON MAIDEN ihre allerersten Gigs spielten.

Die Termine im Überblick:

Festival performance:





20.06.2025 – Dessel, Belgium @ Graspop Metal Meeting

European headline tour:





03.08.2025 - Dover, UK @ Booking Hall, UK

04.08.2025 - Eindhoven, Netherlands @ Dynamo, NL

05.08.2025 - Saarbrücken, Germany @ Garage

08.08.2025 - Barcelona, Spain @ Salamandra

09.08.2025 - Murcia, Spain @ Mamba

10.08.2025 – Seville, Spain @ Custom, SPA

12.08.2025 – Faro, Portugal @ Moto Clube

U.K. headline tour:





28.11.2025 – Buckley, UK @ The Tivoli

29.11.2025 - Troon, UK @ Winter Storm Festival

30.11.20250 - Newcastle, UK @ The Anarchy Brew

02.12.2025 - Bradford, UK @ Nightrain

03.12.2025 - Manchester, UK @ Gorilla

04.12.2025 - Nuneaton, UK @ Queens Hall

06.12.2025 - Isle of Wight, UK @ Strings Bar & Venue

07.12.2025 - Exeter, UK @ Phoenix December 8 - Frome, UK @ Cheese and Grain

10.12.2025 - Cardiff, UK @ Tramshed

11.12.2025 - Colchester, UK @ Arts Centre

12.12.2025 - Gravesend, UK @ Leo's Red Lion

13.12.2025 - Southend, UK @ Chinnerys

15.12.2025 - London, UK @ Cart & Horses

16.12.2025 - London, UK @ Cart & Horses

17.12.2025 - London, UK @ Cart & Horses

18.12.2025 - London, UK @ Cart & Horses

19.12.2025 - London, UK @ Cart & Horses