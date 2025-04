HELL NIGHTS spukt durch Halloween-Deutschland

Das Horror-Punk Event HELL NIGHTS macht im Herbst Station in fünf deutschen Städten. Mit im Gepäck hat man dabei WEDNESDAY 13, BLITZKID, THE OTHER und CALABRESE, dazu gespenstisch schaurige Walking Acts, eine düstere Fotokulisse und hoffentlich Tausende von gruselig gestylten Fans.

28.10.2025 - Berlin, Astra

29.10.2025 - Hamburg, Große Freiheit 36

30.10.2025 - Hannover, Faust

31.10.2025 - Köln, Carlswerk

01.11.2025 - Leipzig, Felsenkeller

Tickets für alle Stationen gibt es hier.