ZEAL & ARDOR mit neuem Video

Das neue Album "Greif" von ZEAL & ARDOR erscheint am 23. August 2024 über das bandeigene Label Redacted (Vertrieb: The Orchard). 'Clawing Out' ist die zweite Auskopplung daraus.



https://www.youtube.com/watch?v=vCnQvRykz1E

