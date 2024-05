MISTER MISERY befindet sich im Auge des Sturms

Das neue, dritte Albums von MISTER MISERY, das mit "III" betitelt ist, erscheint am 2. August 2024 via AFM Records. Mit 'Eye Of The Storm' hat die Band einen weiteren Song aus ihrem kommenden Longplayer online gestellt.



Die Band kommentiert:

" 'Eye Of The Storm' ist ein Song, in dem es darum geht, sich an einem sehr dunklen Ort oder am Tiefpunkt des Lebens wiederzufinden und man hat zwei Möglichkeiten: sich durchzukämpfen oder der Dunkelheit zu erliegen. Wie in dem Lied gesungen: "Tu es oder stirb, es gibt keinen anderen Ausweg!"

Wir hoffen, dass der Song denjenigen, die jeden Tag mit ihren Gedanken kämpfen, als Leuchtfeuer der Hoffnung dient und ihnen neue Energie gibt, um alles zu meistern, was auch immer auf sie zukommt!"



https://www.youtube.com/watch?v=evxs5L-JZ74

