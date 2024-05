Neuigkeiten von ORANSSI PAZUZU

Vier Jahre nach dem release von "Mestarin Kynsi" haben die Finnenein Video von ihrer neuen Single 'Muuntautuja' veröffentlicht.



'Muuntautuja', was so viel wie "Gestaltwandler" bedeutet, ist auch die erste Kostprobe des neuen ORANSSI PAZUZU-Albums, das im Herbst 2024 veröffentlicht werden soll. Weitere Details werden bald folgen.



ORANSSI PAZUZU kommentiert:

"Nach drei Jahren langsamen Brauens und erleuchtender Raum-Zeit-Experimente begrüßen wir nun Muuntautuja - The Shapeshifter, einen neuen Song von unserem kommenden Album. Lasst ihn euren Schädel in Richtung der Leere öffnen und euch in den berauschenden Zustand der Transformation führen."



Muuntautuja







https://www.youtube.com/watch?v=pn_eHr0dtPI

