BLOODORN: Musikvideo zum Titeltrack 'Let The Fury Rise'

Reaper Entertainment hat die international besetzte Band um SIRENIA-Gitarrist Nils Courbaron und SILENT WINTER-Sänger Mike Livas unter Vertrag genommen. Die selbsternannten Extreme Power Metaller BLOODORN haben heute ihr nicht nur Debütalbum "Let The Fury Rise" am Start, sondern auch ein neues Musikvideo zum Titeltrack.

Let The Fury Rise

https://www.youtube.com/watch?v=rAqdtfzpjnM

Auch diese Tracks haben bereits Videos verpasst bekommen: 'Unter The Secret Sign', 'Bloodorn'