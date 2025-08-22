OBSIDIAN SCAPES - Death Chants Echo From Aphotic Void

Death Chants Echo From Aphotic Void

Mehr über Obsidian Scapes

Genre:
Doom Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Darkness Shall Rise Productions
Release:
06.06.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Pettiness Of Life
    2. My Utter Contempt For The Sun
    3. Endless Sea Of Dead Mirrors
    4. Despise Everything
    5. Trapped in Equilibrium

