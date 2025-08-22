Herrlich lebensfeindlich.

Mein lieber Kollege Björn Backes kam nach dem Genuss der ersten in EP-Form gegossenen Lebenszeichen der Zwickauer Band OBSIDIAN SCAPES zum Schluss, dass es sich beim inzwischen erschienenen ersten Album um eine der am heißesten ersehnten Doom-Veröffentlichungen des Jahres handeln dürfte. Wenn dem so war, dann dürften alle, die da so umhergesehnt haben, jauchzend aufatmen, denn die entgegengebrachte Hitze wird zweifelsohne erwidert.

Wobei es "Hitze" nun eher nicht trifft. Nein, OBSIDIAN SCAPES steht eher für klirrende lebensfeindliche Kälte. Wunderschöne Songtitel wie 'My Utter Contempt For The Sun' oder 'Despise Everything' verraten ja schon, dass wir es nicht gerade mit Friede-Freude-Eierkuchen-Singalongs zu tun haben werden. Tatsächlich verbildlicht das schroffe Artwork sehr gut die Wirkung dieser Todesgesänge. Die zweiundfünfzig Minuten - der kürzeste der fünf Songs kommt auf knappe acht Minuten - führen Hörerinnen und Hörer in die Tiefen abgründiger Seelenlandschaften. Dafür setzen die Sachsen auf knallharten, riffgetriebenen Doom Metal mit kleineren Death-Doom- oder Sludge-Versatzstücken.

So ist "Death Chants Echo From Aphotic Void" ein wirklich spannendes Debüt geworden. Der hingebungsvoll vorgetragene Gesang begeistert durchgehend und auch die Gitarren schleppen bei allem Geschlurfe einige gefährliche Rasiermesser mit sich. Dazu kommt ein hervorragend saftiger Schlagzeugsound, der mir sehr viel Freu.. äh Schmerz bereitet.

Zwischen TRYPTIKON und LORD VICAR habt ihr noch Platz im Regal (was für eine merkwürdige Sortierung auch...)? Da drängt sich mit OBSIDIAN SCAPES aus Zwickau ein wirklich starker Newcomer in diese Lücke. Hier entsteht gerade Großes.