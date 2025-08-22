DINOSAUR PILE-UP - I've Felt Better

I've Felt Better

Mehr über Dinosaur Pile-Up

Genre:
Alternative Rock
∅-Note:
7.00
Label:
Mascot Records
Release:
22.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. 'Bout To Lose It
    2. I've Felt Better
    3. Punk Kiss
    4. Sick Of Being Down
    5. My Way
    6. Big Dogs
    7. Big You And Me
    8. Love's The Worst
    9. Quasimodo Lemonheart
    10. Sunflower
    11. Unfamiliar
    12. I Don't Love Nothing And Nothing Loves Me

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

