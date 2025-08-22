Comeback nach längerer Leidensgeschichte.

Als DINOSAUR PILE-UP im Jahr 2019 die vierte Platte veröffentlichte, standen bei den Jungs aus Leeds alle Zeichen auf Sturm: Eine erfolgreiche US-Tour mit THE OFFSPRING und SUM 41 steigerte den Bekanntheitsgrad der jungen Truppe merklich, Ideen für eine weitere Scheibe waren schnell geboren und der Tatendrang schien nie größer - doch dann kam nicht nur die Pandemie, sondern auch eine schwere Erkrankung, die Frontmann Matt Bigland von einem Tag auf den anderen völlig aus dem Alltag riss. Die Band machte eine längere Pause mit ungewisser Zukunft, konnte jedoch im vergangenen Jahr endgültig alle Probleme hinter sich lassen und endlich die Arbeiten an einem weiteren Longplayer starten. Dieser Tage meldet DINOSAUR PILE-UP nun Vollzug und präsentiert mit "I've Felt Better" einen Release, der gewissermaßen zynisch mit den Ereignissen der vergangenen Jahre umgeht, in der rein musikalischen Betrachtung jedoch wieder eine Menge Hoffnung ausstrahlt - denn die Possitivität in den Singalongs haben die Herrschaften bis heute nicht aufgegeben.

Allerdings lässt sich nicht verleugnen, dass einzelne Parts der neuen Platte arg cheesy klingen; die Refrains mögen einprägsam und stimmig sein, doch immer wieder erscheinen Nummern wie 'Teenage Dirtbag' vor dem geistigen Auge und man wartet eigentlich kontinuierlich darauf, dass die Band den nervigen WHEATUS-Ohrwurm noch als Coversong nachlegt, weil er wunderbar zum Material von "I've Felt Better" passen würde. Dennoch ist das Zielpublikum sicherlich nicht die Teenie-Gemeinde, denn dafür hat DINOSAUR PILE-UP doch einen zu großen Anspruch an das eigene Material, gestaltet es vielseitig und hat neben einigen Pop-Punk-Geschichten auch ein paar lässige Alternative-Rock-Nummern am Start, die letztlich weitaus "erwachsener" klingen als besagte Exkurse. 'Sick Of Being Down', 'Quasimodo Melonheart' (mit leichter BLOODHOUND GANG-Annäherung) und der Titelsong gehen jedenfalls gut ins Ohr und umschiffen die dezent kitschige Note, die das neue Album begleitet.

Doch reicht das schon aus? Tja, da darf man durchaus geteilter Meinung sein, denn Easy Listening wird trotz allem in sehr dicken Lettern geschrieben, und in einigen Fällen ist "I've Felt Better" definitiv zu leicht verdaulich. SOollte man es aber mal unkompliziert, melodisch und ein bisschen Independent mögen, ist DINOSAUR PILE-UP respektive das fünfte Album sicherlich eine gute Alternative, deren Langzeitwert allerdings noch ermittelt werden muss!