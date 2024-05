WITHIN TEMPTATION mit erstem Live-Video

Am 21. Juni 2024 erscheint von WITHIN TEMPTATION die neue Live-DVD "Worlds Collide Tour, Live In Amsterdam". Heute erscheint mit 'The Reckoning' der erste Livetrack samt Video, mit dabei ist Amy Lee von EVANESCENCE.



The Reckoning, feat. Amy Lee (EVANESCENCE) live at the Worlds Collide Tour







https://www.youtube.com/watch?v=koj0GRhs284

