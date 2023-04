Z7 Summer Nights Open Air: TARJA bestätigt

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Z7 Summer Nights Open Air im schweizerischen Pratteln wird es am 08.07.2023 für alle TARJA-Fans ein besonderes Konzert-Highlight geben. Die finnische Musikerin TARJA und ihr ehemaliger NIGHTWISH-Kollege Marko Hietala werden an diesem Abend zu erleben sein. Zudem ist ein "Very Special Guest" dabei, der demnächst bekanntgegeben werden soll. Der Konzertabend wird von der schweizerischen Band ILLUMISHADE eröffnet.



Alle Infos zu den Veranstaltungen der Z7 Sommer Nights Open Air-Reihe sowie Tickets gibt es auf der Homepage der Z7 Konzertfabrik.

