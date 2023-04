Gößnitz Open Air 2023: KNORKATOR, DIE ART und weitere Bands bestätigt

Auch in diesem Jahr findet das Gößnitz Open Air wieder statt. Für die 30. Auflage des Festivals wurde in den letzten Tagen ein Großteil der Bands bestätigt, welche in diesem Jahr auftreten werden.



Das derzeitige Programm sieht so aus:

ANDREAS DIEHLMANN BAND

CROSSPLANE

DARTAGNAN

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

DIE ART

DISILLUSION

KIRSCHE & CO.

KNORKATOR

LACRIMAS PROFUNDERE

NOBODY

OSAKA RISING

PURPLE CALLAS

SALTATIO MORTIS

SCHANDMAUL

SKEPTIKER

THE ROYAL BOOZE CONSPIRACY

Das Festival findet vom 04.08. bis 06.08.2023 in Gößnitz statt.

Alle weiteren Infos zum Festival sowie die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage.