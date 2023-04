XANDRIA: neues Video

Quasi als "Tourauftakt" hat XANDRIA ein weiterees Video aus dem letzten Album "The Wonders Still Awaiting" veröffentlicht, das am 3. Februar über Napalm Records veröffentlichtt wurde. Hier das Video und auch noch einmal die Daten der Tour, die gemeinsam mit DELAIN und teilweise mit ILLUMISHADE stattfindet.



My Curse Is My Redemption







https://www.youtube.com/watch?v=vVZ7DFx6hP8



XANDRIA: "DARK WATERS OVER EUROPE" mit DELAIN und ILLUMISHADE *



14.04.23 NL – Tilburg / 013*

15.04.23 NL – Haarlem / Patronaat

21.04.23 UK – Manchester / Academy 2

22.04.23 UK – London / O2 Islington Academy

24.04.23 LU – Luxemburg / Rockhal *

25.04.23 FR – Paris / Le Trabendo

27.04.23 CH – Zürich / Komplex 457*

28.04.23 DE – MÜnchen / Backstage Halle

29.04.23 DE – Stuttgart / Im Wizemann Club

30.04.23 DE – Berlin / Hole44

02.05.23 DE – Hamburg / Knust

03.05.23 DE – Essen / Turock

