YE BANISHED PRIVATEERS und der Tanz mit dem Teufel

Die Schweden YE BANISHED PRIVATEERS tanzen mit dem Teufel in ihrem neuesten Dark Shanty 'The Cranker' - seht euch das offizielle Video an!



Das neue Album "Til The Sea Shall Give Up Her Dead" erscheint am 11. April 2025 via Napalm Records.



YE BANISHED PRIVATEERS über 'The Cranker':

" 'The Cranker' ist von einem traditionellen schwedischen Volkslied, Hårgalåten, inspiriert, das ein gängiges skandinavisches Folklorethema aufgreift, in dem der Teufel die Jugend zu unmoralischen Handlungen verleitet, die schließlich zu ihrem Tod führen. In unserer Erzählung ist der Teufel ein gutaussehender Fiedler, dessen verführerische Melodien die Besatzung zu einem endlosen Tanz auf den Grund des Ozeans verleiten."



The Cranker







https://www.youtube.com/watch?v=5TLiUUqYF2Q

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ye banished privatiers til the sea shall give up her dead the cranker