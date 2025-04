ALL FOR METAL und GRAILKNIGHTS: Co-Headlinetour im Herbst

ALL FOR METAL wird im Herbst 2025 erstmalig die europäischen Bühnen headlinen! Mit dem Superheldenkollektiv GRAILKNIGHTS wird eine nicht minder schlagkräftige Truppe den Tross als Co-Headliner ergänzen.



ALL FOR METAL freut sich auf das anstehende (Live-)Abenteuer:

"Wir sind enorm stolz, heute die ersten Termine unserer allerersten Co-Headlinetour bekanntgeben zu können! Diese wird uns gemeinsam mit den mächtigen GRAILKNIGHTS durch Europa führen. Danke für eure unglaubliche Unterstützung auf Tour, die zahlreichen tollen Gespräche am Merchstand und die wundervolle Energie, die ihr bei jeder unserer Shows versprüht! Wir hatten versprochen, dass wir zurückkehren würden, weshalb wir uns umso mehr darauf freuen, euch alle im Herbst wiederzusehen! ALL FOR METAL und METAL FOR ALL!"



"Battle Of Metal"-Tour 2025 - ALL FOR METAL & GRAILKNIGHTS und Special Guests



17.10.2025 (DE) Leipzig - Hellraiser

18.10.2025 (DE) Berlin - Lido

19.10.2025 (DE) Hamburg - Markthalle

21.10.2025 (DE) Aschaffenburg - Colos-Saal

22.10.2025 (DE) Pratteln - Konzertfabrik Z7

23.10.2025 (DE) Bochum - Matrix

24.10.2025 (DE) München - Backstage (Werk)

25.10.2025 (DE) Schirnding - Gemeindehalle

26.10.2025 (CZ) Zlín - Masters of Rock Café

27.10.2025 (HU) Budapest - Analog Music Hall

29.10.2025 (AT) Wien - Viper Room

30.10.2025 (DE) Stuttgart - Im Wizemann

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: all for metal grailknights battle of metal tour 2025