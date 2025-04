NAD SYLVAN (u.a. Sänger bei STEVE HACKETT) veröffentlicht am 20.6. über InsideOut Music sein neues Album "Monumentata". Reinhören könnt ihr bereits jetzt in das Werk mit der Single 'That's Not Me'.

That's Not Me

