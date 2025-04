Artwork-Künstler Ioannis Vassilopoulos gestorben

Wie seine Familie bekanntgegeben hat, ist Artwork-Künstler Ioannis Vassilopoulos, der u.a. für das Cover des FATES WARNING-Album "Awaken The Guardian" verantwortlich zeichnet, gestern verstorben. Rest in peace, Ioannis...

Auf seiner Facebook-Seite heißt es hierzu:

"Schweren Herzens geben wir das Ableben von Ioannis, unserem geliebten Künstler, Ehemann, Vater, Bruder, Großvater, Onkel und Freund bekannt. Er hat uns verlassen und ist ins Jenseits gegangen. Wir finden Trost in dem Wissen, dass er mit seinem Vater, seiner Mutter, seiner Familie und seinen Freunden wiedervereint ist.

Ioannis war ein international bekannter Künstler und Designer, der in Athen, Griechenland, geboren wurde. Als er 1967 in die USA kam, wuchs er unter dem Einfluss von Comics, Animationen, Fantasy-Kunst und Musik auf. Die Musik inspirierte ihn zu seiner Bewunderung für Albumcover, insbesondere von Roger Dean und Storm Thorgerson (Hipgnosis). Während seines Studiums gestaltete er sein erstes Plattencover und führte bei dem Musikvideo der Gruppe Art in America Regie, das 1983 ein MTV-Videohit wurde. Das Cover wurde später in dem Buch ‚1000 Record Covers‘ von Michael Ochs veröffentlicht. Ioannis' Arbeiten wurden in den Büchern „Fade To Black“ mit Martin Popoff und „Get the Led Out“ von Denny Somach mit einem Vorwort von Carol Miller veröffentlicht.

Im Laufe der Jahre schuf er preisgekrönte Kampagnen, Logos und Kunstwerke für seine Kunden. Dazu gehörten Universal Music, Sony Music, Starz, IFC Films, EMI, Virgin und XM Satellite Radio. Ioannis hat außerdem über 350 Plattencover und Merchandise-Artikel für Gruppen wie Deep Purple, Allman Brothers, Bon Jovi, Uriah Heep, Styx, Blue Oyster Cult, Dream Theater, King Crimson, Bob Weir, Alan Parsons Project, Starship, Yngwie Malmsteen, VoiVod, Biohazard, Sepultura, Lynyrd Skynyrd, Fates Warning, Quiet Riot, Johnny Winter, Extreme, Jon Anderson (YES), Michael Bolton und viele mehr entworfen.

Er hatte mehrere Ausstellungen seiner Werke in den USA und verkaufte seine Kunstwerke bis zu seinem Tod weltweit.

Ioannis hinterlässt seine Frau Lisa, seine Tochter Maria, seinen Schwiegersohn Conor, seine Enkelkinder Henry und Jack, seinen Bruder George, seine Schwägerin Gaylene, seine Nichte Sophia und seine Schwester Elizabeth.

Die große Liebe, die Ioannis und seiner Arbeit entgegengebracht wird, ist ein großer Trost. Ioannis wollte so viele neue Dinge tun, und wir als Familie haben die Aufgabe, seine Arbeit fortzusetzen. Seine Energie wird durch seine unglaubliche Kunst weiterleben. Sein strahlendes Lächeln und seine kindliche Begeisterung leben in seinen Werken weiter. Ioannis wird zweifellos als einer der größten Rockkünstler aller Zeiten in Erinnerung bleiben."