WARKINGS und das Armageddon

Am 4. Juli 2025 erscheint via Napalm Records das fünte Album "Armageddon" der WARKINGS. Die erste Single, den Titeltrack 'Armageddon', könnt ihr euch schon zu Gemüte führen.



Auch einige Gäste werden das Armageddon begleiten...



WARKINGS kommentiert:

"Armageddon ist nicht nur das Ende – es sind die Momente der Geschichte, die die Welt für immer verändert haben. Das Album ist eine Hommage an die Krieger und Schildmaiden, die sich den Schlachten stellten die ihre Welt prägten."



"Armageddon" Trackliste:



01. To Lindisfarne...

02. Armageddon

03. Genghis Khan, feat. ORDEN OGAN

04. Kingdom Come

05. Morgana's incantation

06. Circle Of witches

07. Kings Of Ragnarök

08. Call To Arms

09. Troops Of Immortality

10. Nightfall

11. Hangman's night, feat. DOMINUM

12. Varangoi

13. Here Comes The Rain

14. Stahl auf Stahl, feat. SUBWAY TO SALLY



Armageddon







https://www.youtube.com/watch?v=6MrFIMxUWP4&pp=wgIGCgQQAhgB





WARKINGS Live:



31.05.25 (AT) - Kufstein / Festung Kufstein

14.06.25 (DE) - Burg Abenberg / Feuertanz-Festival

19.06.25 (BE) - Dessel / Graspop Metal Meeting

27.-28.06.25 (DE) - Härtsfeldsee / Rock am Härtsfeldsee

03.07.25 (DE) - Ballenstedt / Rockharz ​

04.07.25 (DE) - Mühlheim a. d. Ruhr / Castle Rock

05.07.25 (DE) - Aschaffenburg / Colos-Saal + Hammer King (Album Release-Show)

10.-12.07.25 (AT) - Leoben / Area 53 - Festival

11.07.25 (DE) - Saarbrücken / Powerwolf SB-Open-Air

12.07.25 (DE) - Balingen / RV Bang-Festival

13.07.25 (CZ) - Vizovice / Masters of Rock

24.07.25 (DE) - Bremen / Seebühne

25.07.25 (DE) - Burg Creuzburg / Burg Creuzburg

30.07.-02.08.25 (DE) - Wacken / Wacken

06.-09.08.25 (ES) - Villena/Alicante / Leyendas del Rock

09.08.25 (DE) - Aach / Lake Constance / Das grosse Treffen



