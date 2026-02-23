XTASY: Neue Single 'If I Fall' am Start
Kommentieren
Die spanische Melodic-Hardrock-Band XTASY hat eine neue Single mit dem Namen 'If I Fall' veröffentlicht. Dazu ist auch ein Video erschienen.
Es ist die zweite Veröffentlichung vom neuen Album, welches am 10.04.2026 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group erscheinen wird. Das Werk trägt den Namen "Phoenix". Vor gut einem Monat erschien die Single 'Too Late'.
Die Tracklist liest sich so:
1.Too Late
2.Cant Get Enough
3.If I Fall
4.Good Enough
5.We Live and Die for Rock n Roll
6.No One Like You
7.Time We Wont Forget
8.Carry On
9.Save Me
10.One Heart, One Fire
Das Album kann bereits im Labelshop oder im Bandshop vorbestellt werden.
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
21.02.26 San Sebastian (ES) Festival Heavy Jaia
14.05.26 Barberaz (FR) Brin de Zinc
15.05.26 Basel (CH) Valhalla Rock Bar
16.05.26 Mels (St. Gallen) (CH) Stage Am Bach
17.05.26 Eisden-Maasmechelen (BE) Ragnarok
19.05.26 - Dessau (DE) - Tbc
21.05.26 Mörlenbach (DE) Live Music Hall
22.05.26 Aichach (DE) Brandner Kaspar
23.05.26 Lenzburg (CH) Wisa Bar
16.10.26 Vitoria (ES) Urban Rock Concept
18.10.26 Madrid (ES) Rockville
21.11.26 Pamplona (ES) Canalla
https://www.youtube.com/watch?v=SuRThQyfrSs
- Quelle:
- Scream For Existence
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- xtasy neue single neues video phoenix too late neues album 2026 tour 2026 art of melody music burning minds music group
0 Kommentare