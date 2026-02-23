SPIRITBOX: Neue Tour mit JINJER als Support

SPIRITBOX ist nach wie vor eine der angesagtesten Bands im modernen Metal. Nun kommt die Gruppe um Frontfrau Courtney LaPlante im Herbst wieder nach Europa auf große "Tsunami Sea"-Tour, auf der die Locations abermals größer sind als auf der davor Tour. Mit im Gepäck hat das Quartett als Support zwei namhafte Bands: JINJER und DYING WISH

Toudaten im DACH-Raum:

22.09. Berlin, Ufo im Velodrom

26.09. Wien (AT), Gasometer

28.09. Zürich (CH), Halle622

29.09. München, Zenith

30.09. Frankfurt, Jahrhunderthalle

02.10. Hamburg, Sporthalle

04.10. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

06.10. Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Rockhal

SPIRITBOX - Soft Spine

https://www.youtube.com/watch?v=80VTmBAnTSE&list=RD80VTmBAnTSE