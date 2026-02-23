SPIRITBOX: Neue Tour mit JINJER als Support
SPIRITBOX ist nach wie vor eine der angesagtesten Bands im modernen Metal. Nun kommt die Gruppe um Frontfrau Courtney LaPlante im Herbst wieder nach Europa auf große "Tsunami Sea"-Tour, auf der die Locations abermals größer sind als auf der davor Tour. Mit im Gepäck hat das Quartett als Support zwei namhafte Bands: JINJER und DYING WISH
Toudaten im DACH-Raum:
22.09. Berlin, Ufo im Velodrom
26.09. Wien (AT), Gasometer
28.09. Zürich (CH), Halle622
29.09. München, Zenith
30.09. Frankfurt, Jahrhunderthalle
02.10. Hamburg, Sporthalle
04.10. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle
06.10. Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Rockhal
SPIRITBOX - Soft Spine
https://www.youtube.com/watch?v=80VTmBAnTSE&list=RD80VTmBAnTSE
- Dominik Feldmann
- spiritbox jinjer dying wish modern metal metalcore
