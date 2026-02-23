CRIMSON GLORY: Neues Album nach 26 Jahren!!

Mit CRIMSON GLORY kehrt eine der legendärsten US-Progressive-Power-Metal Bands zurück. Nach 26 Jahren Pause wird die Band am 17.April 2026 ein neues Album veröffentlichen. Das gute Stück wird "Chasing The Hydra" heißen und ist, ab sofort, über den Shop von No Remorse vorbestellbar.



Zum Titeltrack gibt es auch direkt ein Lyric-Video.



"Chasing The Hydra" Trackliste:



1. Redden The Sun

2. Chasing The Hydra

3. Broke Together

4. Angel In My Nightmare

5. Indelible Ashes

6. Beyond The Unkown

7. Armor Against Fate

8. Pearl Of Dust

9. Triskaideka



Chasing The Hydra







https://www.youtube.com/watch?v=yPOl0WqJRRk

Quelle: Newsletter No Remorse Redakteur: René Juffernholz Tags: crimson glory chasing the hydra