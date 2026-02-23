NON EST DEUS zeigt neues Video
Kommentieren
23.02.2026 | 11:38
Aus dem bevorstehenden Album "Blessings and Curses" zeigt NON EST DEUS einen weiteren Song vorab. Nach 'Show Mercy' kommt nun mit 'Forgive Me' er nächste Appetizer auf das neue Werk.
Aus dem bevorstehenden Album "Blessings and Curses" zeigt NON EST DEUS einen weiteren Song vorab. Nach 'Show Mercy' kommt nun mit 'Forgive Me' er nächste Appetizer auf das neue Werk.
"Blessings and Curses" Trackliste:
01. Prayer I
02. Show Mercy
03. Forgive Me
04. My Lord
05. The Forsaken
06. Prayer II
07. Transgression
08. Kora
09. The Sacrifice
10. The Indulgence
11. Prayer III
Non Est Deus - Forgive Me (Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=LZ6yzNRvEnU
- Quelle:
- Noisebringer Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- non est deus blessings and curses forgive me
0 Kommentare