MEGATON SWORD schließt sich der Dragon Productions Familie an

Die Schweizer Epic Heavy Metal-Kraft MEGATON SWORD aus Winterthur hat sich mit Dragon Productions zusammengeschlossen. Gegründet 2018, hat die Band sich schnell einen Namen in der internationalen Underground-Metal-Szene gemacht. Inspiriert von der Tradition des klassischen Heavy Metals, wird die Band nun von Dragon Productions unterstützt, was ihre wachsende Reichweite weiter verstärken dürfte.

