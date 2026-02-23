MEGATON SWORD schließt sich der Dragon Productions Familie an
23.02.2026 | 11:28
Die Schweizer Epic Heavy Metal-Kraft MEGATON SWORD aus Winterthur hat sich mit Dragon Productions zusammengeschlossen. Gegründet 2018, hat die Band sich schnell einen Namen in der internationalen Underground-Metal-Szene gemacht. Inspiriert von der Tradition des klassischen Heavy Metals, wird die Band nun von Dragon Productions unterstützt, was ihre wachsende Reichweite weiter verstärken dürfte.
- Dragon Productions
- Norman Wernicke
- megaton sword
