RUSH kommt nach Deutschland!
Kommentieren
Das ist DIE Nachricht für RUSH-Fans schlechthin: Die kanadische Kult-Prog-Band RUSH kommt nach Deutschland. Folgende fünf Dates sind geplant:
RUSH Fifty Something Deutschland 2027:
21.02.2027 (DE) Berlin, Uber Arena
25.02.2027 (DE) München, Olympiahalle
28.02.2027 (DE) Köln, LANXESS Arena
02.03.2027 (DE) Hamburg, Barclays Arena
04.03.2027 (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 27. Februar 2026 um 10:00 Uhr hier. Der Eventim-Presale beginnt bereits am Mittwoch, 25. Februar um 10:00 Uhr.
- Quelle:
- HEAD OF PR
- Redakteur:
- Julian Rohrer
- Tags:
- rush tour deutschland
0 Kommentare