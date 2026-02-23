Das ist DIE Nachricht für RUSH-Fans schlechthin: Die kanadische Kult-Prog-Band RUSH kommt nach Deutschland. Folgende fünf Dates sind geplant:



RUSH  Fifty Something  Deutschland 2027:

21.02.2027  (DE) Berlin, Uber Arena

25.02.2027  (DE) München, Olympiahalle

28.02.2027  (DE) Köln, LANXESS Arena

02.03.2027  (DE) Hamburg, Barclays Arena

04.03.2027  (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 27. Februar 2026 um 10:00 Uhr hier. Der Eventim-Presale beginnt bereits am Mittwoch, 25. Februar um 10:00 Uhr.