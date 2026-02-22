Zweite Bandwelle für das AMPLIFIRE Festival

Das AMPLIFIRE Festival im Hamburg, welches dieses Jahr seine Permiere feiert, hat die zweite Bandwelle rausgehauen - und damit auch den Headliner.

Mit BIFFY CLYRO freut man sich über einen grandiosen Headliner. Das Trio um Sänger und Gitarrist Simon Neil ist eine der erfolgreichsten Rockbands der Gegenwart. Desweitern wurden THE GET UP KIDS, HIGH VIS, die Post-Hardcore Urgewalt FJØRT, THE HEBRIDEAN SHEEP und die Hamburger Punk/Hardcore-Truppe SKIRT angekündigt.

Mit diesen Neubestätigungen wächst das AMPLIFIRE Line-up auf insgesamt 20 Acts  more to follow!

Quelle: Karsten Jahnke Konzertdirektion