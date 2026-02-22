HURRICANE und SOUTHSIDE

Heute werfen wir mal den Blick auf zwei Festivals, welche bei uns oft etwas zu kurz kommen; das HURRICANE und das SOUTHSIDE.

Das HURRICANE feiert am Eichenring in Scheessel, zwischen Hamburg und Bremen gelegen, in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag und wird neben dem Line-Up, welches man sich mit der kleinen Schwester teilt, auch noch ein paar Überraschungen bieten.

Das zwei Jahre jüngere SOUTHSIDE findet zeitgleich, vom 19.-21. Juni bei Neuhausen ob Eck in der Nähe des Bodensees statt.

Die Highlights im Billing für beide Festivals lesen sich wie folgt, aber natürlich warten noch eine Vielzahl an weiteren Acts auf die Besuchenden;

BILLY TALENT

FLORENCE + THE MACHINE

HALSEY

KRAFTKLUB

THE OFFSPRING

PAPA ROACH

PROVINZ

TWENTY ONE PILOTS

YUNGBLUD

Tickets für das HURRICANE gibt es hier, für das SOUTHSIDE hier.