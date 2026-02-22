Das Erntedrunkfest Open Air geht in die nächste Runde!
22.02.2026 | 14:29
TYRANEX
Auch in diesem Jahr folgt der September wieder den Heavy- und Thrash-Metal-Klängen, wenn das Erntedrunkfest Open Air zur nächsten Runde einläutet.
Am 25. und 26. September sorgen folgende Bands dafür, dass der Grillplatz in 35282 Rauschenberg wieder voll und laut wird:
TYRANEX
AXETASY
FUTUREPHOBIA
LEWD PREACHER
ANIMALIZE
Keine Sorge, es werden noch viele weitere Bands folgen, wir halten euch auf dem Laufenden.
Weitere Infos findet ihr hier und hier kommt ihr zu den Karten!
