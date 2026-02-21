SYRINX CALL mit neuem Album

Am 27. März 2026 erscheint via Flat Earth Music mit "Mirrorneuron 2" der zweite Teil eines Konzeptalbums um den Düsseldorfer Blockflötisten Volker Kuinke. Er bildet zusammen mit seiner Frau Doris Packbiers, der Sopranistin Isgaard und Multi-Instrumentalist sowie Produzent Jens Lueck die Formation SYRINX CALL.



Jens Lueck sagt:

"Diesmal wollten wir definitiv einen weiteren Schritt in Richtung Art-Rock, Progressive-Rock gehen, ohne den "filmmusikalischen Touch" zu vernachlässigen. Volker hat mir dieses Mal ein paar extrem unkonventionelle Ideen und Fragmente präsentiert, die am Ende zu außergewöhnlichen Songs geführt haben. Unter anderem zu hören bei 'Organic

Embodiment'  einem überaus abwechslungsreichen, dynamischen Song mit Tempo- und Tonartwechseln sowie teilweise komplexen Motiven."



Das Line up von SYRINX CALL besteht aus Volker Kuinke (Sopran-, Alt-, Tenor-, Bass-, Großbass- und Subbassflöte), Jens Lueck (Produzent, Keyboards, Piano, Percussion, Schlagzeug, Gesang, Bassgitarre, Gitarre), Isgaard (Gesang) und Doris Packbiers (Gesang).

Gastmusiker sind Hannes Arkona (E-Gitarre), Frank Bornemann (ELOY, E-Gitarre), Katja Flintsch (Violine und Viola), Georg Kresimon (Bassgitarre), Jürgen Osuchowski (6- und 12-saitige Akustikgitarren), Rainer Schneider (HUXLEY WOULD APPROVE, Bassgitarre), Annika Stolze (Violoncello), Kai Ritter (Stimme) und Aleksandra Todorovic (Gelächter).



"Mirrorneuron 2" Trackliste:



01. Returning

02. Boundless Choices

03. Organic Embodiment

04. Are You My Image?

05. Wheel Of Emotions

06. Yearning

07. Attachment

08. Emptiness

09. Mind Over Matter

10. Here ...

11. ... And Now

12. The Difference

