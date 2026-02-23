KRUSHYA: Neue Single 'The Pack' veröffentlicht

Die im griechischen Patras beheimatete Extrem-Metal-Band KRUSHYA hat am 20.02.2026 eine neue Single namens 'The Pack' veröffentlicht. Sie stammt vom neuen Album "Doominion", welches in diesem Jahr erscheinen soll.

KRUSHYA wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein fester Bestandteil der griechischen Metal-Szene.

https://www.youtube.com/watch?v=7LKdSXm235E





