ANNEKE VAN GIERSBERGEN: Neue EP

Die niederländische Musikerin ANNEKE VAN GIERSBERGEN hat eine neue EP mit dem Namen "La Mort" angekündigt. Diese wird am 27.03.2026 erscheinen. "La Mort" ist der zweite Teil des EP-Triptychons "La Vie, La Mort, L'Amour", welches 2025 begann. Aus der neuen EP ist bereits die Single 'Red Sky' erschienen.



Anneke entwarf "La Vie, La Mort, L'Amour" als intime, emotionale Klangreise durch Liebe, Verlust und Trauer. Das Projekt entstand, nachdem die niederländische Sängerin innerhalb von zwei Monaten beide Eltern verloren hatte.



Zur EP sagt die Musikerin: "Not every song on "La Mor" is literally about death, writing doesnt follow rules like that, and Im glad it doesnt. Sail Towards The Sun, however, is about saying goodbye to my father. He once built his own seaworthy sailboat, and we spent many family holidays on the water. That memory lives very close to my heart."



Die Tracklist liest sich so:

1. Fade In Fade Out

2. Handle Me With Care

3. Red Sky

4. Sail Towards The Sun



Neben ihrer Solokarriere steht bei Anneke das Jahr 2026 ganz im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums von "Mandylion", dem Durchbruchsalbum von THE GATHERING. Zu diesem Anlass kam die Band wieder in ihrer Originalbesetzung  mit Anneke am Mikrofon  zusammen und wird einige besondere Reunion-Shows spielen, darunter auch ein Auftritt beim Wacken Open Air. Schon vergangenes Jahr hatten The Gathering und Anneke van Giersbergen fünf gemeinsame Konzerte gespielt, allesamt ausverkauft.



Die Terminübersicht gibt es auf der THE GATHERING-Homepage.

https://www.youtube.com/watch?v=UuG6OBMxwTM

