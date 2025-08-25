Wichtige Infos zur CLASSIC ROCK NIGHT in Burgebrach

Am kommenden Donnerstag ist es soweit, die CLASSIC ROCK NIGHT in Burgebrach öffnet ihre Tore. DORO, GRAVE DIGGER und BONFIRE werden Euch ordentlich einheizen.

Einlass zum Veranstaltungsgelände wird um 18 Uhr sein, die Show beginnt um 19 Uhr. Kurzentschlossene erhalten noch Tickets an der Abendkasse, die ebenfalls um 18 Uhr öffnet.

Das Ganze ist eine Open Air-Veranstaltung. In der Grafik könnt Ihr sehen, wo Ihr parken könnt.

Weitere Infos bekommt Ihr beim Veranstalter