METAL FORCES steht in den Startlöchern
IN EINEM MONAT IST ES SOWEIT!
Dann präsentieren unter anderen auch wir von Powermetal.de das METAL FORCES FESTIVAL in der Hamburger Markthalle.
Samstag, 20. September 2025, Hamburg Markthalle
Einlass: 16 Uhr
Beginn: 17 Uhr
BILLING:
SORCERER (S)
AFSKY (DK)
HIGH SPIRITS (USA)
IOTUNN (DK)
MEGATON SWORD (CH)
RUNNING ORDER:
17.00 17.45 Megaton Sword
18.15 19.00 High Spirits
19.30 20.20 Iotunn
20.50 21.50 Afsky
22.20 23.50 Sorcerer
VORVERKAUF HIER:
DYING VICTIMS:
https://dyingvictims.com/index.php?...es-festival-2025&controller=product&id_lang=1
HIGH ROLLER RECORDS
https://www.hrrecords.de/METAL-FORCES-FESTIVAL-Ticket-2025
CUDGEL
https://www.cudgel.de/en/produkt/ticket-metal-forces-festival-2025/
EVENTIM:
https://www.eventim.de/event/metal-forces-festival-markthalle-hamburg-19511408/
sowie vor Ort in den beiden Hamburger Plattenläden PLATTENKISTE und REMEDY RECORDS.
