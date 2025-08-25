Neue Musik von AQUILLA
Die polnische Heavy Metal-Formation AQUILLA veröffentlicht am 31. Oktober via High Roller Records ihr zweites Album mit dem Titel "Sentinels Of New Dawn".
Die erste Single 'Creed Of Fire' wurde bereits mit einem Videoclip vorgestellt.
AQUILLA sind eine vielversprechende neue Band aus Polen, die Elemente der NWOBHM mit traditionellem Speed Metal mischt, um ihren eigenen Stil des tödlichen Outer Space Metal zu kreieren.
Creed Of Fire
https://www.youtube.com/watch?v=QWjTjPp6XD8
"Sentinels Of New Dawn" Album Tracklist:
01. The Chronicles
02. Creed Of Fire
03. Plunder & Steel
04. Mountains Of Black Sleep
05. Battalion 31
06. The Curse Of Mercurion
07. Technocrats' Tyranny
08. Bound To Be King
09. The Prophet
10. Sentinel's Fate
