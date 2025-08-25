Neue Musik von AQUILLA

Die polnische Heavy Metal-Formation AQUILLA veröffentlicht am 31. Oktober via High Roller Records ihr zweites Album mit dem Titel "Sentinels Of New Dawn".

Die erste Single 'Creed Of Fire' wurde bereits mit einem Videoclip vorgestellt.

AQUILLA sind eine vielversprechende neue Band aus Polen, die Elemente der NWOBHM mit traditionellem Speed Metal mischt, um ihren eigenen Stil des tödlichen Outer Space Metal zu kreieren.

Creed Of Fire

https://www.youtube.com/watch?v=QWjTjPp6XD8

"Sentinels Of New Dawn" Album Tracklist:

01. The Chronicles

02. Creed Of Fire

03. Plunder & Steel

04. Mountains Of Black Sleep

05. Battalion 31

06. The Curse Of Mercurion

07. Technocrats' Tyranny

08. Bound To Be King

09. The Prophet

10. Sentinel's Fate