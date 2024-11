Weiterer Song von STEEL INFERNO

Mit "Rush Of Power" veröffentlichen die dänischen Heavy Speedster STEEL INFERNO am kommenden Freitag ihr viertes Album über From The Vaults. Wer bis dahin nicht mehr warten kann, hört am besten hier schon mal in den Track 'Electrocuter' rein.

Electrocuter

https://www.youtube.com/watch?v=6Nj5NYaMbQM