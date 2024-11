Joe Duplantier von GOJIRA plädiert für vegane Revolution

Nach der Nominierung für den Grammy Award und dem atemberaubenden Auftritt von GOJIRA als erste Metal-Band, die bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele auftrat, führt Sänger Joseph Duplantier in einer neuen PETA-Kampagne nicht nur einen Song aus der Zeit der Französischen Revolution, sondern auch die vegane Revolution an. Der Musiker und Aktivist scheint in einem dramatischen Bild, das im New Yorker Silver Cord Studio aufgenommen wurde, von Tieren auf der Brooklyn Bridge umgeben zu sein und erklärt in einem begleitenden Video - zu dem Song 'The Trails' der Gruppe - warum es für die Tiere, die menschliche Gesundheit und die Zukunft des Planeten wichtig ist, vegan zu leben.

"Ich bin wegen der Tiere vegan geworden. Es geht um das Leben der Tiere und darum, was sie durchmachen müssen. Aber ein weiterer Vorteil des Veganer-Daseins ist die eigene Gesundheit. Seit ich Veganer bin, habe ich mehr Energie, wenn ich auftrete", sagt Duplantier in dem Video. "Ich glaube, dass die Menschen die Verantwortung haben, die Gesetze und die Traditionen in der Gesellschaft in Frage zu stellen ... um sich würdevoll in eine Zukunft zu bewegen, in der wir tatsächlich lebendig sein können. Es ist nicht mehr nur eine ethische Frage, sondern auch eine Frage des Überlebens für unsere Spezies. Man muss vegan leben."

Welch wahren Worte...