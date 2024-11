Die französische Black/Death Metal-Band Skaphos veröffentlicht Anfang 2025 ihr drittes Album "Cult Of Uzura" via Transcending Obscurity Records. Eine Kosthörprobe in Gestalt des gleichnamigen Vorab-Songs könnt ihr euch vorab schon gerne hier einverleiben.

Cult Of Uzura

https://www.youtube.com/watch?v=PHm0WenekQM

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: skaphos cult of uzura transcending obscurity records