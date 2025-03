Weiterer Song von ARAN ANGMAR

Die internationalen Black Metaller ARAN ANGMAR haben einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "Ordo Diabolicum" veröffentlicht, das am 21. März 2025 über Soulseller Records auf CD, LP und digital erscheint.

Hier könnt ihr euch 'Crown Of The Gods' anhören:

Crown Of The Gods

https://www.youtube.com/watch?v=ZXA0Lw2mVNY

"Ordo Diabolicum" Trackliste:

1. Dungeons Of The Damned

2. Aeon Ablaze

3. Ordo Diabolicum

4. Hêlēl ben-Šaḥar

5. Crown Of The Gods

6. Chariots Of Death

7. Primordial Fire

8. Vae Victis

Line-up:

Lord Abagor - Gesang

Maahes - Gitarren / Bass

Alessandro Cupici - Schlagzeug

Gastvocals auf Track 2 von Androniki Skoula und auf Track 3 von Thyragon.

Traditionelle Instrumente auf Track 7 von Jarosław Niemiec.