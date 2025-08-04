Gar nicht chaotisch, sondern sehr symphonisch.

Es gibt doch immer wieder Überraschungen im Symphonic-Metal-Bereich, das symphonische Metal-Quintett GATES OF CHAOS aus Rom ist eine davon. Das Debüt-Album "My War" ist zwar schon im Mai erschienen, hat aber jetzt erst den Weg zu mir gefunden. Das Album vereint die beiden zuvor nur digital erhältlichen EPs der Band "Invictus" (2023, Track eins bis drei) und "Out Of Hell" (Track vier bis sechs) zu einem zusammenhängenden Werk.

"Jedes Mitglied bringt unterschiedliche Inspirationen mit, aber wir alle teilen das gleiche Ziel: unsere Vision der Welt durch die universelle Sprache der Musik zu vermitteln", erklärt die Band. Diese besteht aus Marco "Brandy" De Angeli (Vocals), Michael Siani (Keyboards), Marco Politi (Guitars), Alessio Fantoni (Drums) und Tiziano Chiappi (Bass). Wenn man Symphonic Metal und Italien hört, dann denkt man vielleicht zuerst an die RHAPSODYs. Nun, so ganz würde ich diesen Hintergrund nicht ausschließen, aber das macht auch nichts. Insbesondere Marco "Brandy" De Angeli muss sich keinesfalls hinter anderen Sängern dieses Genres verstecken. Genau das ist es nämlich, was mich an GATES OF CHAOS direkt in den Bann gezogen hat: diese Stimme.

Beim Anhören des Albums bewerte ich die "neueren Tracks" als wesentlich ausgereifter und einen Ticken besser als die ersten drei Tracks, obwohl alles  laut Promo-Info  während einer einzigen Session aufgenomen wurde. Das sagt natürlich nichts darüber aus, wann sie geschrieben wurden. Wie dem auch sei, es sind sechs Songs, die genau in mein Beuteschema passen. Es gibt einzigartigen Chorgesang und einen Drummer, der mich ebenfalls sehr begeistert und auch die restliche Instrumentalfraktion versteht ihre Arbeit hervorragend.

Der erste musikalische Höhepunkt ist für mich tatsächlich 'Out Of Hell'. Da geht Marcos Stimme direkt unter die Haut und erzeugt bei mir wahrhaftig Gänsehaut. Das war auch das erste Zusammentreffen mit GATES OF CHAOS und hat dazu geführt, dass ich den Rest der Musik ebenfalls kenennlernen wollte. Kleiner Funfact am Rande: Es gibt dazu ein Lyric-Video und ich habe mich gewundert, warum mich meine Latein-Kenntnisse plötzlich doch sehr schmählich im Stich gelassen haben. Nun ja, der Song ist ein Mix aus Englisch, Latein und natürlich Italienisch - was natürlich nichts an seiner etwas düsteren Eindringlichkeit ändert.

Der nächste Höhepunkt ist 'Shallow', das sanfter anfängt, sich rasant steigert und mit Gesang, Keyboard, Gitarrenriffs und eindringlichem Drumming die zuvor entstandene Gänsehaut weiterbestehen lässt. Den Abschluss bildet der allmählich anschwellende, fast schon opernhafte, dunkle Titelsong 'My War', bei dem die Band nochmal alles auffährt, einschließlich Solo- und Chorgesang, Klavier, toller Gitarrenarbeit und weiterem schwungvollen Drumming. Ein starker Abschluss.

Als Fazit bleibt zu sagen, dass "My War" ein Album ist, das sich von Track zu Track steigert. Damit wächst auch bei mir die Erwartung, was GATES OF CHAOS zukünftig anzubieten hat. Ich zumindest bin sehr gespannt.

Out Of Hell:

https://www.youtube.com/watch?v=UiCBqa3cAIg

Shallow:

https://www.youtube.com/watch?v=HEyVLlcd_ls