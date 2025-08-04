SHOCK NARCOTIC - My Flesh is Afraid But I Am Not

My Flesh is Afraid But I Am Not

Mehr über Shock Narcotic

Genre:
Hardcore / Grindcore
∅-Note:
7.50
Label:
Housecore Records
Release:
08.07.2025

    < 5 Wertungen

    1. To Kill For Nothing
    2. The Benefits Of Being Worm Food
    3. Wound Absentia
    4. Trash For The Pile
    5. We Are The Enemy
    6. Oblivion Licker
    7. Standard Issue Apathy
    8. Slurring Delirium
    9. A Mass Suicide In Progress
    10. Waiting For Life To Begin
    11. Cling To The Familiar
    12. Burial
    13. A Furred Grave

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren