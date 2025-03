Bevor am 25. April das neue H.E.A.T.-Album "Welcome To The Future" erscheint, hauen uns die Schweden mit 'Bad Time For Love' gleich den nächsten, illustren Vorgeschmack ihrer kommenden Taten um die Ohren.

