LEBER - Es Reicht!

Es Reicht!

Mehr über Leber

Genre:
Punk
∅-Note:
7.00
Label:
Eigen
Release:
25.04.2025

    < 5 Wertungen

    1. Que Carajo
    2. Dumme Sau
    3. Femizid
    4. Narzisst
    5. Nein
    6. Sackerl Fürs Gackerl
    7. Aber
    8. Schneewittchen
    9. Verkorkst
    10. Cat Call
    11. Toxisch
    12. Gladis
    13. Hausverbot
    14. Schwarzes Schaf
    15. Katzenjammer

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

