Weitere Shows von OST+FRONT abgesagt

Nachdem OST+FRONT Anfang Oktober mitteilte, dass sich Sänger Herrmann aufgrund einer Infektion der inneren Organe im Krankenhaus befände, musste die Band nun weitere Shows absagen.

Nachdem bereits die Shows in Dorste und Leipzig ausfielen und die Konzerte in Erfurt (18.10.25), Hamburg (25.10.25) und Remchingen (15.11.25) abgesagt wurden, musste man gestern auch die Termine in Magdeburg (31.10.25) und Mannheim (01.11.25) absagen.

Die Band kündigte an, nach Herrmanns Genesung einen neuen Anlauf zu starten, für die betroffenen Konzerte können gekaufte Karten an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Wir wünschen Herrmann eine schnelle und vollständige Genesung.

Quelle: Instagram Ost+Front Redakteur: Chris Schantzen Tags: ostfront absage