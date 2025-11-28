ALL WE LEAVE BEHIND - In Absence Of Light

In Absence Of Light

Genre:
Doom Mertal / Dark Metal
∅-Note:
6.00
Label:
Argonauta Records
Release:
28.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Darkness Prevails
    2. Evil Sign
    3. Nailed To A Dark Fate
    4. Falling Deeper
    5. The Curse
    6. Clarity Through Darkness
    7. The One You Fear To Name
    8. Epitaph Of The Pachyderms
    9. Endless Suffering
    10. Rise And Fall
    11. Ruins Of The World

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

