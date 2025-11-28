DREAM THEATER - Quarantième: Live À Paris

Quarantième: Live À Paris

Genre:
Progressive Metal
∅-Note:
9.00
Label:
InsideOut Music / Sony Music
Release:
28.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Metropolis Pt. 1
    2. Overture 1928
    3. Strange Deja Vu
    4. The Mirror
    5. Panic Attack
    6. Barstool Warrior
    7. Hollow Years
    8. Constant Motion
    9. As I Am
    10. Ochestral Overture
    11. Night Terror
    12. Under A Glass Moon
    13. This Is The Life
    14. Vacant
    15. Stream Of Consciousness
    16. Octavarium
    17. Home
    18. The Spirit Carries On
    19. Pull Me Under

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

