DISTURBED-Show in Brüssel morgen abgesagt

Die Show von DISTURBED morgen (15.10.) in Brüssel wurde abgesagt. Grund hierfür sind Sicherheitsbedenken, wie der Bürgermeister des Bezirks Forest, Charles Spapens, mitteilte: "Angesichts der negativen Hinweise der Polizei und der einzigartigen Lage des Veranstaltungsortes war es meine Pflicht, diese Entscheidung zu treffen."

Spapens hatte sich bereits vor Monaten gegen das Konzert ausgesprochen, nachdem Bilder öffentlich wurden, auf denen DISTURBED-Sänger David Draiman IDF-Bomben signierte.

Von DISTURBED gibt es mittlerweile auch eine Stellungsnahme zur Absage, welche die Band auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte:

"Musik lässt all unsere Unterschiede in den Hintergrund treten. Musik hat die Kraft zu heilen, zu inspirieren und Menschen zusammenzubringen. Es geht nicht darum, was uns trennt. Wir haben immer Wert darauf gelegt, dass bei unseren Konzerten ALLE willkommen sind, egal, woran sie glauben. Jeder, der zu einem Disturbed-Konzert kommt, wird akzeptiert und geliebt. Wir sind traurig, dass unsere Fans in Belgien dieses Musikfest nicht miterleben können.

Eure Tickets werden innerhalb von 30 Tagen automatisch auf die beim Kauf verwendete Zahlungskarte zurückerstattet. Ihr müsst nichts weiter unternehmen.

Wir danken Euch für euer Verständnis und schätzen eure Unterstützung."

Den Originaltext sehr ihr hier:

Bildquelle: Instagram Disturbed