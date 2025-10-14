BERGFRIED weint tausend Jahre alte Tränen

Die Heavy/Folk Metal-Band BERGFRIED veröffentlicht am 24. Oktober nach zwei EP's ihr erstes Album "Romantik III".

Nun hat die österreichisch-australische Formation mit 'Tears Of A Thousand Years' einen letzten akustischen Appetizer bereit gestelt.

Tears Of A Thousand Years

https://www.youtube.com/watch?v=znOvdt3UazU