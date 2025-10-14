BERGFRIED weint tausend Jahre alte Tränen
14.10.2025 | 14:46
Die Heavy/Folk Metal-Band BERGFRIED veröffentlicht am 24. Oktober nach zwei EP's ihr erstes Album "Romantik III".
Nun hat die österreichisch-australische Formation mit 'Tears Of A Thousand Years' einen letzten akustischen Appetizer bereit gestelt.
Tears Of A Thousand Years
https://www.youtube.com/watch?v=znOvdt3UazU
- Quelle:
- High Roller Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- bergfried tears of a thousand years romantik iii high roller records
